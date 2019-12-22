Европа поддержала территориальную целостность Азербайджана

Евросоюз полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в международно признанных границах, заявили официальные представители ЕС в ходе переговоров с азербайджанскими дипломатами в рамках второго раунда диалога по безопасности.

Как сообщается на сайте Европейской службы внешних связей (EEAS), дипломатическая встреча состоялась 19 декабря. На повестку переговоров были вынесены вопросы урегулирования конфликтов и кризисов, а также угрозы безопасности на региональном и международном уровне и перспективы сотрудничества Баку и Брюсселя.

«Делегации вновь подтвердили приверженность нормам и принципам международного права, закрепленным в Уставе ООН и Хельсинкском Заключительном акте, подчеркнув важность их соблюдения с целью обеспечения международного порядка», - сказано на сайте EEAS.

«Делегация ЕС подтвердила позицию, высказанную ранее, в частности, президентом Европейского совета Дональдом Туском и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Еврокомиссии Федерикой Могерини о поддержке Евросоюзом территориальной целостности, независимости и суверенитета Азербайджана», - подчеркнули европейские дипломаты.

Также стороны обсудили ход реализации международного газопроводного проекта «Южный газовый коридор». Европейская сторона назвала весьма значительным вклад Азербайджана в энергобезопасность ЕС.

Третий раунд диалога по безопасности состоится в Брюсселе во втором полугодии 2020 года.