Билли Айлиш присоединилась к звездам-поклонницам дизайнера Георгия Кебурия

Одна из новейших звезд мировой эстрады Билли Айлиш на днях вошла в число поклонниц молодого грузинского дизайнера Георгия Кебурия на Youtube-шоу Carpool – она была в черных очках бренда George Keburia.

Кадр из шоу сам Кебурия опубликовал на своей странице в Facebook.

Напомним, что Кебурия популярен среди западных поп-звезд: скандальная актриса Линдси Лохан и эпатажная певица Леди Гага выходили на публику в его нарядах, а его фирменные очки-лисички одевали и Памела Андерсон, и сестры Хадид, и сестры Кардашьян.

Работы Кебурия высоко ценят легендарная Клаудия Шиффер, главный редактор журнала Vogue Анна Винтур и директор Vogue Эммануэль Фарнети.