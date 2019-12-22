Армении предрекли взрывной рост цен после Нового года

Армению ждет взрывной рост цен на импортные товары после Нового года, до 25%, заявил сегодня экономист Атом Маркарян.

Все дело в истечении 31 декабря льготного срока, который получила Армения в рамках соглашения ЕАЭС об импорте товаров из третьих стран, пояснил он в интервью Спутник-Армения.

Уже сейчас можно прогнозировать, что цены на мясо взлетят на 15-25%, на растительное и сливочное масло – на 15%, на рис – на 6%, на лекарства – до 6,5%, на сигареты – на 5%. Также резко вырастут в цене автомобили.

В связи с этим Маркарян призвал сократить импорт из стран, не входящих в ЕАЭС и завозить все те же товары из России, Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана, так как на них нет пошлин.