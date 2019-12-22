В Грозном заработал первый в Чечне Дом научного творчества детей

В столице Чечни на базе Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М.Д. Миллионщикова (ГГНТУ) сегодня открылся Центр развития современных компетенций детей "Дом научных коллабораций имени В.О. Яндарова".

"Это первый в Чечне ключевой центр дополнительного образования детей: мы возлагаем на него большие надежды, ведь истинное образование должно начинаться с профориентации ребенка, его подготовки к поступлению в вуз в части формирования навыков, необходимых для обучения в высших учебных заведениях, и получения азов интересующей его в будущем профессии", - рассказал на церемонии открытия заместитель науки и образования Чечни Ахмед Усманов, передает ТАСС.

В Доме научных коллабораций (ДНК) будут функционировать площадки для тестирования, специализированные лаборатории, кабинет технологии, коворкинг для творческих стартапов, интерактивный музей науки, зона для занятий шахматами, медиа-библиотека, зона отдыха.

Он будет работать по таким направлениям, как: "Малая академия", "Детский университет", "Урок технологии" и "Педагог К-21". Детям будет предоставлена возможность самореализации, где творческие идеи и таланты не затеряются в рамках стандартов - мы поможем им стать востребованными в современном быстроизменяющемся мире, и это будет не только продуктивно, но и интересно, - поведал директор центра Шахмурза Куркиев.

Все занятия в центре для детей в возрасте от 5 до 18 лет будут проводиться бесплатно, а использоваться в работе ДНК будет кадровая и материально-техническая база ГГНТУ.