Хабиб Нурмагомедов вспомнил молодость

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице в Instagram снимок из самого начала своей спортивной карьеры – с одного из боев 2008 года.

«Почти 12 лет назад, многое поменялось, но это было интересное время моей жизни», - написал он пояснение к фото, на котором ему 19 лет.

Нурмагомедов не уточнил, с какого именно поединка была сделана эта фотография.