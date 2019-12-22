Хабиб Нурмагомедов вспомнил молодость
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице в Instagram снимок из самого начала своей спортивной карьеры – с одного из боев 2008 года.
«Почти 12 лет назад, многое поменялось, но это было интересное время моей жизни», - написал он пояснение к фото, на котором ему 19 лет.
Нурмагомедов не уточнил, с какого именно поединка была сделана эта фотография.
A post shared by Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) on Dec 19, 2019 at 11:19am PST
Вестник Кавказа
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