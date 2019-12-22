Швейцария объяснила подчинение санкциям США против «Северного потока-2»

МИД Швейцарии дал сегодня официальный комментарий в связи с подчинением швейцарского морского трубоукладчика Allseas американским санкциям против «Северного потока-2» и прекращением укладки труб российского газопровода.

Официальный представитель МИД Швейцарии Тилман Ренц заявил, что швейцарские власти «критически» оценивают санкции США, которые являются экс-территориальными, однако «не могут помешать им».

Говоря о прекращении Allseas работ по «Северному потоку-2», Ренц заверил, что власти ведут переговоры с компанией, однако только ей решать, как она будет вести себя по отношению к вступившим в силу американским санкциям.

Напомним, что Allseas прекратила укладку труб накануне, сразу же как санкции против российского газопроводного проекта вступили в силу в США. Вашингтон пригрозил компании немедленной заморозкой и арестом всех ее активов в США, а также блокировкой платежей.