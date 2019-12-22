КВНщики "Кавказа" пошутят в Ставрополе

Завтра, 23 декабря, в Ставропольском дворце культуры и спорта пройдет главная игра сезона 2019 года лиги КВН "Кавказ".

В финале за звание чемпиона будут бороться команды-победители полуфинала "Колосок" из Михайловска, "Сборная вузов Чеченской Республики", "Те самые" из Ставропольского аграрного университета и сборная Северо-Осетинского госуниверситета "Город 313". Также жюри дало шанс отыграться команде "Сборная по керлингу" из Волгоградской области, "Сборной Дагестанского государственного университета народного хозяйства" и команде Ставропольского государственного медицинского университета "Мира,310", - передает "АиФ-Ставрополье".

Билетов осталось очень мало - большая их часть была распределена между командами - участницами финала и учебными заведениями, - предупредили организаторы.