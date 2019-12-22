Дагестанцы стали больше зарабатывать

Как сообщил сегодня глава Минэкономики Дагестана Гаджи Султанов, средняя заработная плата жителей республики за первые девять месяцев уходящего года выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Эти 7% Султанов охарактеризовал как существенный рост.

«По главному показателю, который характеризует уровень жизни населения – заработной плате – как в прошлом, так и в текущем году наблюдается существенный рост. Среднемесячная заработная плата по итогам 2018 года приросла на 14,7%, а по итогам девяти месяцев текущего года на 7%», - приводит его слова РИА Дагестан.

Также он уточнил, что на рост зарплат бюджетников Дагестан приготовил в этом году 3,3 млрд рублей. В следующем году республика нарастить минимальный размер оплаты труда на 7,5%.