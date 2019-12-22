Россия признала парламентские выборы в Узбекистане

Зампред ЦИК России Николай Булаев, наблюдавший сегодня за парламентскими выборами в Узбекистане, заявил, что голосование состоялось без существенных нарушений и его итоги станет объективным отражением воли узбекского народа.

«Выборы прошли таким образом, что человек имел право и возможность участвовать в выборах, у него была возможность проголосовать тайно и у него было возможность выразить свою позицию. И все это было очень уважительно по отношению к избирателю и ему представлено», - приводит его слова ТАСС.

По предварительной оценке, явка на парламентских выборах в Узбекистане превысит 70%. Булаев охарактеризовал настроение пришедших на избирательные участки граждан как праздничное.

Напомним, что за голоса узбекских избирателей сегодня боролись Либерально-демократическая партия, Народно-демократическая партия, Демократическая партия «Миллий тикланиш», Социал-демократическая партия «Адолат» и Экологическая партия.