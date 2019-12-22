Эрдоган пообещал Турции подводный флот

Сегодня на военной верфи Гельджук состоялась торжественная церемония спуска на воду первой турецкой подводной лодки Piri Reis. Выступая на церемонии, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что республика будет строить по одной подводной лодке в год.

«С 2022 года ВМС Турции ежегодно будет передаваться по одной подлодке. Всего будет построено шесть субмарин. Последнюю из них планируется передать командованию ВМС Турции не позднее 2027 года», - приводит его слова Anadolu.

Согласно официальным сведениям, Piri Reis имеет размеры 68,3 м х 6,3 м, ее масса 1,85 тыс т, а экипаж – 40 человек.

Вторая подлодка Hızır Reis почти готова, по плану, она будет введена в эксплуатацию через два года, а третья и четвертая подлодки уже строятся.