Эпидемия угара добралась до Араратской области Армении

Пятый за два месяца случай массового угара из-за неисправности газового оборудования произошел накануне в Армении: на этот раз тяжело пострадала семья в селе Айнтап Араратской области

Как пишет shamshyan.com, в местную больницу попали пятеро членов одной семьи: 67-летняя пенсионерка, 34-летняя женщина, двое детей 11 и 13 лет и годовалый младенец.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили, что на кухне дома произошла утечка газа из колонки.

О состоянии пострадавших ничего не сообщается. Напомним, неделю назад от угара погибли супруги в Тавушской области, а месяцем ранее – пенсионерка и четверо ее внуков в Котайской области.