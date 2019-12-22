Владимир Путин лично отправит первый поезд по Крымскому мосту

Как сообщили сегодня в Кремле, президент России Владимир Путин примет личное участие в церемонии запуска регулярного железнодорожного движения по Крымскому мосту.

Первым в Крым приедет поезд из Санкт-Петербурга, по мосту он проедет завтра, 23 декабря.

На полях церемонии Владимир Путин встретится с обслуживающими Крымский мост рабочими и проведет совещание по развитию транспортной инфраструктуры России.

Отметим, что билеты на поезда в Крым продаются с прошлого месяца, в среднем пассажиры берут по три билета в минуту. Основным маршрутом станет Москва-Симферополь: по нему будут курсировать четыре двухэтажных состава.

Позже к маршрутам в Симферополь добавятся поезда до Севастополя.