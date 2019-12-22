Вместо Зеленского Украину мог возглавить Гоша Куценко?

Популярный российский актер Гоша Куценко в интервью «Вечерней Москве» признался, что рассматривал возможность баллотироваться и победить на выборах президентах Украины.

«Я ведь когда-то хотел быть президентом Украины. Нет, правда, не смейтесь. Лет десять назад. Это даже обсуждалось достаточно серьезно», - рассказал актер.

Срыв президентских планов он объяснил болезнью матери, после которой о карьере украинского лидера ему пришлось забыть.

При этом Гоша Куценко не уточнил, с кем именно он «серьезно обсуждал» президентскую карьеру. Возможно, что его кампания должна была строиться по той же схеме, по которой в этом году во власть был выведен комик Владимир Зеленский.