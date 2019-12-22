США увидят нашу межконтинентальную ракету «Сармат» - МИД РФ

Глава МИД России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что Россия готова продемонстрировать США возможности межконтинентальной ракеты «Сармат», поскольку такая презентация входит в рамки Договора СНВ-3.

«Исходим из того, что системы «Авангард» и «Сармат» покрываются Договором. Мы готовы встраивать эти вооружения и системы в существующий Договор СНВ-3, разумеется, когда он будет продлен. «Авангард» мы уже презентовали американцам вживую и на определенной стадии будем готовы сделать это с «Сарматом»», - сказал он.

В то же время Лавров подчеркнул, что остальных суперсовременных военных разработок России это не касается, так как на них СНВ-3 не распространяется. «По этим системам, равно как и по новым технологическим военным системам США, мы готовы вести отдельный, параллельный разговор», - отметил глава МИД РФ.

Что важно, министр допустил расширение нового Договора СНВ на Китай, чего требуют в США. «Когда обсуждали китайскую позицию, мы привлекли внимание к тому, что Китай сказал о несопоставимости арсеналов. Американцы сказали достаточно интересную вещь: они упомянули, что не ведут речь о сокращении и ограничении, они скорее хотели бы договариваться о наборе взаимоприемлемых условий, о транспарентности и правилах поведения», - поведал он.

«Ядерные стратегические силы Китая и по масштабу, и по структуре не сопоставимы с ядерными силами России и США, и поэтому они не видят никакого резона для переговоров и не будут в них участвовать. Если в Вашингтоне считают абсолютно неотъемлемой задачей сделать их участниками переговоров, пусть разговаривают с Пекином», - заключил Сергей Лавров.