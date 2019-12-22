Грузинская оппозиция устроила «Все против одного» в Батуми

Сегодня в портовом грузинском городе Батуми стартовала протестная акция объединенной оппозиции под лозунгом «Все против одного», цель которой – вынудить правящую «Грузинскую мечту» отменить выборы в парламент по одномандатным округам и провести голосование исключительно по пропорциональной системе.

Как пишет Спутник-Грузия, в Батуми прибыла большая часть руководителей оппозиционных партий. Оппозиционеры сообщили, что сделают перерыв в митингах ради празднования Нового года, но в первых же числах января вновь вернутся к протестной активности.

Напомним, что на этой неделе «Грузинская мечта» предложила оппозиции удовлетвориться сокращением числа избираемых по одномандатным округам депутатов с 73 до 50, однако противостоящие властям политики на такую полумеру не согласились.

Сама оппозиция предлагает провести парламентские выборы по так называемой «немецкой модели», когда мажоритарная часть голосования сохраняется, но проводится не по одномандатным, а по многомандатным округам – в этом случае каждая партия получает лишь ту долю депутатских должностей, которую смогла набрать по пропорциональным спискам. С этим, в свою очередь, не согласны власти.