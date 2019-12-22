Минобороны Армении опубликовало пафосный ролик о питании оккупантов Карабаха (ВИДЕО)

Минобороны Армении опубликовало в Facebook видеоролик о главных военных итогах 2019 года для республики. В центре материала – улучшенное питание армянских солдат и офицеров, оккупирующих территории Азербайджана.

На видео министр обороны Давид Тоноян посещает военную столовую и наблюдает за тем, как едят военнослужащие. «Уходящий год был довольно успешным. В частности, мы реализовали реформы в сфере организации питания», - говорит он за кадром.

Ролик снят с эффектом замедленной съемки, из-за чего обычный поход в столовую подается как пафосное, едва ли не героическое действие. «Военнослужащие обеспечены едой высокого качества, питательной и разнообразной. Наши военнослужащие достойны самого лучшего, и мы шаг за шаг реализуем это лучшее для них», - докладывает о заслугах министерства Тоноян.

Также в ролике продемонстрирована выгрузка некой боевой машины, кадры которой, по словам министра, иллюстрируют покупку Арменией новых вооружений.