Минобороны Армении опубликовало пафосный ролик о питании оккупантов Карабаха (ВИДЕО)

#ամփոփում2019 Ինչ է արվել այս տարի և ինչ հավակնոտ ծրագրեր կիրականացվեն 2020-ին։ Դավիթ Տոնոյանը գլխավոր ձեռքբերումներից է համարում նոր սպառազինություններն ու սննդի կազմակերպման նոր համակարգը։ #armgov ՀՀ պաշտպանության նախարարություն / MoD of the Republic of Armenia