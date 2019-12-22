Вечеринка в Чикаго закончилась расстрелом гостей

Как сообщили сегодня американские СМИ, в Чикаго произошла стрельба на частной вечеринке.

По данным телеканала ABC7, ссылающегося на полицейские сводки, смертельно опасная вечеринка проходила в жилом доме в районе Энглвуд. Кто именно стрелял и по какой причине, пока неизвестно.

В результате беспорядочно стрельбы не менее 13 гостей вечеринки получили ранения. О погибших не сообщается.

В настоящее время следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.