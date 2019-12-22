Эммануэль Макрон поставил крест на собственной пенсии ради Франции

Как сообщили сегодня французские СМИ, президент Франции Эммануэль Макрон, чтобы поддержать пенсионную реформу, вызвавшую взрыв недовольства, отказался от собственной пенсии.

«Он не будет получать эту пенсию, предусмотренную законом по завершении своего мандата, так как считает, что этот закон из области обязательственного права должен быть стандартизирован. И следовательно, он не применит его к себе. Мы живем в эпоху, когда выборные лица должны служить примером», - заявили газете Le Parisien в пресс-службе Елисейского дворца.

Напомним, что по завершении президентского срока Макрон, которому накануне исполнилось 42 года, должен был получать пожизненно по 6220 евро в месяц – соответствующий закон, делающий президентов единственной привилегированной социальной группой во Франции, существует с 1955 года.

В Елисейском дворце заверили, что это решение – не пиар Макрона, а часть стандартизации пенсионного законодательства Франции, требующей отменить закон о президентских пенсиях.

Кроме того, Эммануэль Макрон отказался и от ожидающей его после отставки пожизненной должности члена Конституционного совета, чья зарплата составляет 13500 евро в месяц.