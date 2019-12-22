Рамзан Кадыров показал Чечне, как вести себя в спортзале (ВИДЕО)

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал сегодня ВКонтакте еще один ролик о своих тренировках в спортзале. На этот раз вместе с ним в ролике снялись его помощник Адам Шахидов, командир СОБР «Терек» Абузайд Висмурадов и гендиректор клуба «Ахмат» Валид Эдилов.

«Команда – это не работа, а образ жизни! Если ты в команде, то нужно полностью посвятить себя достижению благородных и высоких целей. А для этого необходимы не только опыт и знания, а крепкое здоровье и выносливость», - прежде всего подчеркнул Кадыров в комментарии к видео.

«Внимательно просмотрите этот короткий, но емкий ролик. И вы увидите, как нужно трудиться, чтобы поддерживать форму. Со мной три человека. Люди совершенно разных профессий и рода занятий. Но в фитнес-центре нас всех объединяет истинная любовь к спорту», - написал он, представляя компаньонов по тренировкам.

Участники тренировки показали работу со штангой и гантелями, на беговой дорожке и на тренажерах. «Со стороны можно подумать, что это профессиональные спортсмены. И такой ритм характерен для каждого, кто трудится в команде, отдавая все свои силы и здоровье служению народу и Отечеству!», - заключил глава Чечни.