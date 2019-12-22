Хабиб Нурмагомедов проведет специальную встречу с болельщиками из Казахстана

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов написал накануне на своей странице в Instagram, что намерен во вторник провести особую встречу с болельщиками из Казахстана.

«Салам Алейкум,Казахстан 🇰🇿! 24 декабря, в преддверии турнира #GFC23 я проведу встречу с болельщиками», - объявил он в соцсети.

Знаменитый боец заверил, что встреча будет запоминающейся для всех, кто ее посетит. «Жду вас на «Алматы Арена» в 18:00. Буду рад всех видеть, будет много интересного», = пообещал Хабиб Нурмагомедов.