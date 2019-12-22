Бакинское колье и любимые серьги Зыкиной ушли с молотка

Сегодня на аукционе были проданы колье народной артистки СССР певицы Людмилы Зыкиной, созданное бакинскими мастерами и преподнесенное ей, по семейному преданию, Гейдаром Алиевым, отцом нынешнего президента Азербайджана Ильхама Алиева, и любимые серьги певицы.

Серьги с бриллиантами старинной огранки и природными сапфирами огранки кабошон в 17 карат продали за 2 млн 300 тыс рублей при эстимейте в 1 млн рублей, - передает РИА Новости.

Всего на первую часть мемориальных торгов с украшениями певицы выставили 63 предмета с общим эстимейтом 5 млн рублей. Проведение аукциона откладывали до тех пор, пока наследники артистки не подписали окончательное соглашение по поводу реализации наследуемого имущества.

Уникальное колье Зыкиной, созданное бакинскими мастерами, продали за 1,2 млн рублей. Первоначальная цена обоих лотов составляла 1 млн рублей.

Вторую часть украшений выставят на торги в 2020 году. Часть полученных от их продажи средств будет направлена на увековечивание памяти певицы.