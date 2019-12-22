В Телави ушла из жизни известная художница-самоучка Элене Лухуташвили

Сегодня на 91-м году в Телави (регион Кахетия) ушла из жизни известная грузинская художница-самоучка Элене Лухуташвили, - сообщил один из ее друзей в соцсети Facebook.

"Она ушла. Вступила в ряды великих художников, создавших эпоху. Да, бабушка Элене создала эпоху своей простотой и большим талантом. Из простого камня, глины, тарелок, рисунками из стекла она создавала шедевры. Как она вмещала в себе такие знания, или же какое воображение у нее было", - написал Леван Цакашвили, передает Sputnik Грузия.

Она была самоучкой, с детства влюбленной в художество. У Лухуташвили было трудное детство: мать тяжело заболела, и ее бросил отец, девочка не раз попадала в приют, от голода умерли ее брат и сестра-близнец, но несмотря ни на что, с малых лет она пристрастилась к рисованию, а так как краски и карандаши достать ей было очень трудно, Лухуташвили решила создавать картины из подручных материалов, а попросту из мусора, который она находила на улицах Телави.

С тех пор ничего не изменилось - Элене Лухуташвили создавала картины и подделки из разноцветных камней, песка, прутьев, стекла, обломков глиняной посуды и фантиков от конфет, а героями ее полотен были цари Грузии, библейские мотивы, птицы и животные, а также люди.

В 2016 году в Национальной парламентской библиотеке в Тбилиси прошла ее персональная выставка.

Художница дважды ездила во Францию, где участвовала в групповых выставках. В свое время в родном Телави она очень хотела художественно оформить городскую стену в центре города – поселить на ней мотивы древности и современной жизни Кахетии, но эта мечта так и осталась мечтой.

В подвале дома Элене Лухуташвили хранится до 500 ее работ – она не продавала их, поскольку считала, что они по праву принадлежат родному городу Телави…