Лавров: Россия обязательно ответит на санкции США против "Северного потока-2"

Россия обязательно ответит на новые американские санкции, в том числе на возможные санкции против проекта газопровода "Северный поток-2", - заявил сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров.

"На санкции мы будем отвечать, но так, чтобы нам самим себе не нанести ущерб. Но отвечать будем точно. И, конечно, мы будем это учитывать, выстраивая все наши отношения", - сказал Лавров в передаче "Большая игра" на Первом канале, передает РИА Новости.

Решение США о возможных новых санкциях – это "очень трудно понимаемая ситуация", потому что большинство конгрессменов, членов палаты представителей, сенаторов, прежде всего демократической партии США, он знал либо заочно, либо напрямую, - отметил Лавров, посетовав, что никогда не думал, что политики могут дойти до таких решений, которые не делают чести серьезным политическим деятелям.