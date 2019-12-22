Турция не пойдет на поводу санкций США

Политика санкций, которая остается одним из основных инструментов давления и угроз США, не окажет влияния на Турцию, в том числе с экономической точки зрения, - заявил сегодня турецкому информационному агентству Anadolu спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Мустафа Шентоп.

"Когда США только начали проводить активную санкционную политику, угрозы Вашингтона еще могли оказать незначительное психологическое давление на страны. Однако, чем чаще используют этот инструмент, тем меньшее влияние имеют ограничения. На мой взгляд, американские санкции никак не повлияют на Турцию, в том числе с экономической точки зрения", - заявил Шентоп, цитирует его РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.

Всевозможными санкциями активно пользуется администрация Трампа, при этом США вводят санкции против стран, с которыми не могут наладить желаемые отношения, - отметил спикер турецкого парламента.

"Мы и ранее сталкивались с негласными санкциями. Турция с самого начала входит в число участников проекта самолетов пятого поколения F-35, но американцы не хотели отдавать нам самолеты, за которые Турция заплатила", - сказал Шентоп, отметив, что санкции не особо скажутся и на оборонном потенциале Турции, учитывая уровень развития ее оборонной промышленности. Негативное отношение США к Турции проявилось и в рамках других оборонных инициатив, в том числе создания беспилотников и приобретения систем ПВО Patriot, - поведал Мустафа Шентоп.

"Могу напомнить, каким стал шаг Турции в ответ на отказ от продажи Patriot. Мы воспользовались альтернативой и приобрели комплексы С-400. Это доказывает, что Турция проводит независимую политику и решения отдельной страны, в том числе и США, не могут повлиять на ее планы", - сказал Шентоп.

Напомним, 21 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год, который, в частности, запрещает передавать Турции истребители F-35, пока в Анкаре не откажутся от российских систем С-400. В документе содержится пассаж о том, что приобретение Турцией у России зенитных ракетных систем С-400 подпадает под положения закона "О противодействии российскому влиянию в Европе и Евразии", а это предусматривает введение президентом санкций.

В то же время Пентагон может "затратить до $30 млн на хранение шести турецких F-35, которые ранее использовались для обучения пилотов Турции" на американской авиабазе до того, как Анкара была исключена из этой программы из-за покупки С-400.