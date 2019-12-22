На дальних рейсах "Аэрофлота" появятся безбагажные тарифы

"Аэрофлот" начинает продажу билетов тарифной группы "Лайт" из Москвы и Санкт-Петербурга через Москву по ряду направлений дальнемагистральной маршрутной сети. Продажи стартуют 24 декабря, - говорится в сообщении компании.

Теперь пассажиры класса "Эконом" могут выбрать тариф без включенной нормы бесплатного провоза багажа при покупке билетов на такие дальнемагистральные направления, как США, Индия, Монголия, Таиланд, а также Мальдивы, Куба, Шри-Ланка, Индонезия, Бали и Вьетнам (Хошимин). В то же время пассажир по-прежнему может взять с собой на борт ручную кладь весом 10 кг, - передает ТАСС.

Напомним, тарифная группа "Лайт" была введена на среднемагистральных маршрутах в апреле этого года. В июне "Аэрофлот" увеличил число направлений, для которых доступны безбагажные тарифы.

Сейчас безбагажные тарифы имеются у лоукостера "Победа" и у российских авиакомпаний S7, "Ютэйр", "Уральские авиалинии", Red Wings и ряда других, - отметили в "Аэрофлоте".