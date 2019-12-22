Дагестанские налоговики попались на приписках

Высокопоставленные дагестанские инспекторы ФНС оказались фигурантами уголовного дела из-за незаконного списания многомиллионного долга.

Начальник межрайонной инспекции ФНС № 2 по Дагестану, его заместитель и два главных государственных инспектора отдела контрольной работы в 2018 году в селе Касумкент Сулейман-Стальского района внесли ложные сведения о погашении задолженности налогоплательщиками в размере более 22 млн рублей, для чего они вручную ввели неверную информацию в карточках "Расчеты с бюджетом" в системе электронной обработки данных и в автоматизированной информационной системе "Налог-3" за 2017-2018 годы, - полагает следствие, передает портал Юга.ру.

По факту превышения должностных полномочий с использованием служебного положения возбуждено уголовное дело в домах подозреваемых произведены обыски, сами они задержаны.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе СКР по Дагестану.