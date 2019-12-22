ДТП в Актюбинской области "собрало" 11 автомобилей

В Актюбинской области Казахстана произошло массовое дорожно-транспортное происшествие - на трассе "Самара - Шымкент" столкнулись 11 автомобилей, - сообщили сегодня в пресс-службе МВД Казахстана.

"ДТП произошло накануне днем на 859 километре трассы Самара - Шымкент – на трассе столкнулись 11 автомашин, в том числе две грузовые, восемь легковых и одна газели. В результате ДТП пострадали 9 человек, пятеро из них госпитализированы в больницу города Хромтау", - сообщили подробности в пресс-службе министерства внутренних дел, передает Sputnik Казахстан.

Еще одно ДТП на той же трассе произошло в Айтекебийском районе. В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей от полученных травм на месте погибли водитель и пассажир. Еще один пассажир этой же автомашины госпитализирован.