Под Горисом автомобиль рухнул в ущелье

Минувшей ночью в Сюникской области Армении произошла автоавария, в которой пострадали пять человек, - сообщили в пресс-службе МЧС Армении,

В 03:55 в службу "911" поступил сигнал о том, что на дороге Горис-Ереван (на участке Горис-"Зангер") произошло ДТП, есть пострадавшие. На место происшествия прибыл один боевой расчет из отряда МЧС Армении.

Спасатели выяснили, что автомобиль Volkswagen Vento скатился в ущелье на глубину 150 метров. До их прибытия пострадавших – пятерых молодых людей - доставили в медцентр Гориса. Врачи оценили их состояние как удовлетворительное, - передает Sputnik Армения.

На месте ДТП работают представители полиции, которые устанавливают причины аварии.