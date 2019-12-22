Казахстанский Алматы утонул в снегу

Минувшей ночью в Алматы выпал снег, под покровом которого утонул весь город: высота сугробов составила 33 см, а в горной местности высота снежных покровов достигла полуметра, - сообщили в городском акимате.

Чтобы расчистить дороги, на улицы с ночи вышло 551 единиц спецтехники, в том числе 201 пескоразбрасывателей, а на очистку дорог вышли 356 рабочих, - передает Sputnik Казахстан.

Сейчас полным ходом ведутся работы по очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, парковочных "карманов". Организованы работы по вывозу снега – уже вывезено 4,6 тыс кубометров снега, - заявили в акимате.

Сегодня в Алматы наблюдается переменная облачность, температура днем составляет шесть градусов со знаком минус, ночью ожидается до 10 градусов мороза, - сообщили в Казгидромете.