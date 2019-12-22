Главная » Новости

Казахстанский Алматы утонул в снегу

Казахстанский Алматы утонул в снегу

Минувшей ночью в Алматы выпал снег, под покровом которого утонул весь город: высота сугробов составила 33 см, а в горной местности высота снежных покровов достигла полуметра, - сообщили в городском акимате.

Чтобы расчистить дороги, на улицы с ночи вышло 551 единиц спецтехники, в том числе 201 пескоразбрасывателей, а на очистку дорог вышли 356 рабочих, - передает Sputnik Казахстан.

Сейчас полным ходом ведутся работы по очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, парковочных "карманов". Организованы работы по вывозу снега – уже вывезено 4,6 тыс  кубометров снега, - заявили в акимате.

Сегодня в Алматы наблюдается переменная облачность, температура днем составляет шесть градусов со знаком минус, ночью ожидается до 10 градусов мороза, - сообщили в Казгидромете.

1380 просмотров



Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!