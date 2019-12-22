Грабитель ранним утром "обчистил" ростовскую заправку - СМИ

Сегодня ранним утром в Ростове-на-Дону было совершено вооруженное нападение на автозаправку "Роснефти", - пишет 1Rnd.ru.

В 6 часов утра преступник, вооруженный пистолетом, вошел в салон и потребовал деньги. Лицо он скрыл шарфом и глубоко натянутой на голову шапкой. Персонал АЗС отдал деньги, которых, по утреннему времени, в кассе оказалось немного - добычей грабителя стали всего 6 тыс рублей. После этого злоумышленник скрылся, - передает "АиФ-Ростов".

Момент ограбления попал на видео, полиция ведет розыск преступника.