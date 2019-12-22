В карачаево-черкесском Учкекене тушат пожар в универмаге

Сегодня утром в универмаге села Учкекен в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии вспыхнул крупный пожар, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

"В 09:25 мск поступило сообщение, что в селе Учкекен Малокарачаевского района по улице Ленина произошло возгорание на втором этаже магазина "Универмаг", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Площадь возгорания составляла 200 кв м, из универмага были эвакуированы 12 человек - продавцы магазина. Угрозы соседним зданиям и строениям нет.

К 11:10 мск пожарным удалось локализовать огонь на площади 700 кв м, к счастью, обошлось без пострадавших.

На месте пожара работают 45 человек и 13 единиц техники, - добавили в МЧС.