Житель Сочи попал под колеса железнодорожного состава

Минувшим вечером в Лазаревском районе Сочи мужчина погиб под колесами поезда.

Инцидент произошел на перегоне Лазаревская - Водопадный. Машинист поезда заметил человека, перебегающего пути, подал звуковой сигнал, применил экстренное торможение, но остановить состав не успел, - передает портал Юга.ру.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства происшествия и личность погибшего, - сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по ЮФО.