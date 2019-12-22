Лео Бокерия принимает поздравления с 80-летием

Доктор медицинских наук, почетный президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н.Бакулева Лео Бокерия празднует 80-летие.

Знаменитого хирурга с 80-летним юбилеем поздравил президент РФ Владимир Путин, отметив, что он внес уникальный вклад в развитие российской школы кардиологии, - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

"Уважаемый Лео Антонович! Поздравляю Вас с 80-летним юбилеем. Вы посвятили свою жизнь важной и благородной цели, внесли уникальный личный вклад в развитие отечественной школы кардиологии и здравоохранения в целом, воспитали не одно поколение талантливых специалистов", - написал Путин, добавив, что тысячи пациентов искренне благодарны Бокерии не только за высококвалифицированную медицинскую помощь, но и за внимательное отношение и душевное тепло.

Президент также отметил плодотворную общественную деятельность Бокерии, активное участие в реализации востребованных и социально значимых инициатив, пожелав ему здоровья и осуществления намеченных планов.

Доктора медицинских наук поздравил и премьер министр РФ Дмитрий Медведев, отметив, что вся жизнь Бокерии связана с Бакулевским центром, где он состоялся как выдающийся кардиохирург, ученый и успешный руководитель. Здесь впервые в стране он провел уникальные операции новорожденным с пороком сердца, создал перинатальную службу диагностики и открыл новые научные направления в сердечно-сосудистой хирургии.

"Под Вашим руководством Центр имени Бакулева превратился в крупнейший кардиохирургический комплекс, известный не только у нас в стране, но и за рубежом. Благодаря Вам и работе всего коллектива первоклассных специалистов здесь проводят все виды операций на сердце, а главное – помогают многим людям вернуть здоровье", - приводятся слова Медведева в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кабмина страны.

Многим врачам Бокерия открыл дорогу в кардиохирургию, и сегодня они успешно трудятся в ведущих центрах России. Медведев подчеркнул, что его заслуги отмечены десятками наград, почетных званий и премий, но главная из них – это "сотни тысяч благодарных пациентов, вылеченных сердец, счастливых судеб".