Огнеборцы потушили пожар на уфимском "Опытном заводе "Нефтехим"

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в здании "Опытного завода "Нефтехим" в Уфе, площадь пожара составила 2 тыс. кв. м, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

"Пожар локализован в 08:44 мск на площади 2 тыс кв м. В 10:50 мск открытое горение ликвидировано. Погибших и пострадавших нет. Эвакуация не проводилась", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

В ликвидации последствий возгорания участвуют 140 человек, 47 единиц техники, а также три лаборатории по замеру ПДК вредных веществ, - добавили в МЧС.

Сотрудники Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора проведут проверку по факту происшествия.