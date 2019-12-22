Жители трех городов Кубани из-за аварии на сутки остались без воды

Минувшей ночью коммунальщики Новороссийска из-за аварии полностью прекратили подачу холодной воды, а в Геленджике и Крымске существенно ограничили водоснабжение, - сообщили в пресс-службе мэрии Новороссийска.

"Подача воды населению Новороссийска будет прекращена до полного устранения аварийной ситуации. Предварительное время устранении аварии – сутки", - цитирует сообщение портал Юга.ру.

Подвозить воду жителям города будет спецтехника МУП "Водоканал". Похожая ситуация и в Геленджике - в ближайшие сутки воду будут подавать с 6:00 до 8:00 утром и с 18:00 до 20:00 вечером, - сообщили в городской мэрии.

В Крымске власти обратились к жителям с просьбой набрать воду, пока есть напор. Насколько его хватит, не сообщили.