Челябинских детей поздравили просроченными новогодними подарками - СМИ

Воспитанникам одного из детских садов Челябинска выдали просроченные сладкие новогодние подарки, сообщает 31TV.

Родители обнаружили на мешках с конфетами две наклейки со сроком годности, причем на одной из них стояла дата 26 июня. Помимо этого, мать одного из воспитанников развернула конфету и увидела на ней плесень. В то же время заведующая детсадом заверила, что поставщик просто использовал оставшуюся с прошлого года упаковку, поэтому поверх старых этикеток наклеили новые, а все сладости - свежие и сертифицированные, - передает РИА Новости.

Поставщик оперативно поменял подарки, однако родители детей решили все-таки отдать конфеты на экспертизу, чтобы установить их качество.