Емельяненко ответил на вызов Рамзана Кадырова

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.

"Флешмоб "вызови Емельяненко на бой" дошел и до моего друга Рамзана. Ахмат - Сила!", - подписал видео спортсмен, передает РИА Новости.

Боец также опубликовал у себя в профиле видео Кадырова.

Напомним, Кадыров опубликовал в своем аккаунте в Instagram видео, в котором бросил вызов Емельяненко, добавив, что не знает, в каком формате их бой смотрелся бы зрелищнее - по правилам бокса или ММА.