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Емельяненко ответил на вызов Рамзана Кадырова

Емельяненко ответил на вызов Рамзана Кадырова

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.

"Флешмоб "вызови Емельяненко на бой" дошел и до моего друга Рамзана. Ахмат - Сила!", - подписал видео спортсмен, передает РИА Новости.

Боец также опубликовал у себя в профиле видео Кадырова.

Напомним, Кадыров опубликовал в своем аккаунте в Instagram видео, в котором бросил вызов Емельяненко, добавив, что не знает, в каком формате их бой смотрелся бы зрелищнее - по правилам бокса или ММА.

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Вестник Кавказа

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