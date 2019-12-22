Москва примет грандиозную выставку Сальвадора Дали

В московском Манеже 28 января нового 2020 года откроется уникальная экспозиция "Сальвадор Дали. Магическое искусство".

В Центральный выставочный зал "Манеж" привезут 180 произведений из собраний фонда "Гала - Сальвадор Дали" и мадридского Национального музея "Центр искусства королевы Софии", а также из частных коллекций. Жителям и гостям столицы покажут ранние импрессионистические вещи художника, его поздние абстракции и классический сюрреализм, работы 1930–1940-х годов: "Портрет моей сестры" (1925), "Архитектонический "Анжелюс" Милле" (1933), "Пейзаж с загадочными элементами" (1934), "Мягкий автопортрет с жареным беконом" (1941), "Ураново-атомная меланхолическая идиллия" (1945), "Дематериализация под носом Нерона" (1947) и другие работы художника, - передает THE ART NEWSPAPER RUSSIA.

Гости выставки смогут увидеть эскизы театральных постановок, иллюстрации к "Ромео и Джульетте" и "Божественной комедии", а также рисунки к книге "50 секретов магического мастерства". Зрители оценят анимационные эксперименты на студии Уолта Диснея и просмотрят документальную ленту о художнике, а также увидят сотни фотографий и насладятся историей о неземной любви Сальвадора Дали и его супруги Галы, урожденной Елены Ивановны Дьяконовой.

Организаторами выставки выступают Культурно-исторический фонд "Связь времен" и Музей Фаберже.