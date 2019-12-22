Еврейская община России празднует Хануку

В России начинаются торжества в честь одного из главных праздников иудаизма - Хануки - начнутся в воскресенье. Первая ханукальная свеча в Москве будет зажжена сегодня вечером на площади Революции при участии главного раввина России Берла Лазара, - сообщает пресс-служба Федерации еврейских общин России (ФЕОР).

"Торжественная церемония зажжения первой свечи праздничного восьмисвечника, зажигаемого в честь еврейского праздника Ханука, пройдет вечером 22 декабря 2019 года на Площади Революции в Москве. В мероприятии примет участие главный раввин России Берл Лазар", - говорится в сообщении пресс-службы, передает ТАСС.

Также свечи зажгут на площадях Петербурга, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Самары и других городов.

Президент ФЕОР раввин Александр Борода поздравил единоверцев с наступающим праздником: "Пусть духовная энергия этих особых дней вдохновит нас на добрые дела и хорошие решения! Чтобы у нас всегда хватало сил привносить в этот мир свет, делиться теплом и радостью! Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, удачи, благополучия и, главное, множество и множество благословений Всевышнего!", - говорится в его обращении, опубликованном на сайте ФЕОР.

Российский еврейский конгресс (РЕК) в своем поздравлении напомнил, что важной частью праздника является благотворительность. "Ханука - это еще и праздник благотворительности, когда в еврейских семьях принято давать детям "хануке гелд" - мелкие деньги на игрушки и сладости, приучая их к тому, что, став взрослыми, они так же будут помогать нуждающимся. Ведь благотворительность - это важная часть еврейской традиции… Проведите этот праздник в кругу ваших родных и близких, сполна ощущая радость от общения с дорогими вам людьми!", - написано в праздничном послании пресс-службы РЕК.

В пресс-службе президента Совета раввинов Европы, главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта сообщили, что в дни Хануки в Московской хоральной синагоге пройдет ряд мероприятий для членов общины, в том числе - праздник для детей и прихожан старшего возраста. 28 декабря состоится праздничная служба с участием кантора и хора Московской хоральной синагоги. В дни праздника в общине будут проходить уроки и лекции раввинов, посвященные Хануке, а еврейская студенческая организация "Гилель" в этот день проведет зажжение праздничного светильника на катке в Москве в Саду им. Баумана.

Напомним, Ханука наступает в 25-й день месяца кислев иудейского лунно-солнечного календаря, который в 2019 году выпадает на 22 декабря, и начнется с заходом солнца в этот день.

После захода солнца и появления звезд в день начала Хануки в еврейских домах глава семьи зажигает специальный праздничный светильник - ханукию - который состоит из расположенных на одной линии девяти чаш, в которые вставляются свечи или наливается оливковое масло. В это время члены семей собираются вместе, поют праздничные песни и славят Бога. В первый день праздника горит одна чаша, на второй день - две, на восьмой день Хануки горят все восемь чаш. Девятая, расположенная, как правило, посередине, используется как вспомогательная ("шамаш"), от нее зажигают остальные восемь.

Свечи зажигают в память о чуде, когда Бог заставил освященное масло, которого хватало лишь на один день, гореть восемь суток без перерыва, а свет ханукии символизирует многовековой опыт еврейского народа и предостерегает от ошибок и неверных решений. Каждый день светильник должен гореть не менее получаса, и в это время он не может служить источником света в помещении. Ханукию выставляют на всеобщее обозрение у главного входа в дом или на подоконник, исполняя завет об "обнародовании всем чуда". Во время горения ханукии женщинам нельзя выполнять никакую работу.

В дни Хануки не принято оплакивать мертвых и поститься. Это время праздничных трапез - на стол подаются блюда, приготовленные в масле. Самые распространенные угощения - пончики (суфгания) с фруктовой или шоколадной начинкой, картофельные оладьи (латкес), жареный хлеб с чесноком. За столом поют традиционные песни, посвященные празднику.

Восемь дней Хануки являются рабочими, однако в этот период нет занятий в школах, поэтому Хануку часто называют "детским праздником". Детей принято угощать сладостями, дарить им подарки или "хануке гелд" - ханукальные деньги, - чтобы сформировать у них привычку помогать нуждающимся. Особое внимание уделяют приобщению детей к религии и обучению Торе (совокупность иудейских законов и постановлений). Одно из праздничных детских развлечений - игра в четырехгранный волчок "свивон", на грани которого нанесены первые буквы слов фразы "Великое чудо произошло здесь".

В синагогах в дни праздника читают особую хвалебную молитву - Галель.

В Москве вечер продолжится красочным фейерверком и веселыми танцами под традиционную еврейскую музыку. Гости получат сладкие пончики (суфганийот), которые наряду с восьмисвечником являются еще одним символом Хануки и подаются к столу в каждом еврейском доме в течение всех дней праздника.

Кроме того, Еврейский музей и центр толерантности в Москве организует "открытое воскресенье", в рамках которого пройдут различные семейные программы, экскурсии, квесты и концерт.

Брянск отметит Хануку праздничным концертом и церемонией вручения премии "Человек года". В Калининграде пройдет праздничный концерт и Ханукальный фестиваль искусств. В подмосковном Пушкино состоится праздничный концерт и автопарад. "Также концерты в честь Хануки будут организованы в Красноярске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Санкт-Петербурге", - сообщили в пресс-службе ФЕОР.