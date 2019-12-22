США назвали "проевропейскими" свои санкции по "Северному потоку-2"

Санкции против трубопровода "Северный поток-2" приняли в интересах Евросоюза, и многие европейские страны благодарят за них, - заявил посол США в Берлине Ричард Гренелл.

"Если серьезно: 15 европейских стран, Европейская комиссия и Европейский парламент - все выразили свои опасения по поводу проекта. Мы давно слышим от наших европейских партнеров, что Соединенные Штаты должны поддержать их усилия. Поэтому санкции представляют собой очень проевропейское решение", - заявил Гренелл изданию Bild am Sonntag, передает РИА Новости.

Напомним, США ввели ограничительные против трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока - 2", была вынуждена приостановить работу. При этом Германия заявила, что "отвергает подобные экстерриториальные санкции", направленные "против немецких и европейских компаний".