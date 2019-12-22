Народ Узбекистана выбирает парламент страны

Сегодня в Узбекистане открылись участки для голосования на выборах в законодательную (нижнюю) палату парламента, они будут работать с 6:00 до 20:00 (с 4:00 до 18:00 мск).

Эти выборы уже шестые по счету после объявления страной независимости. В законодательную палату выбирают 150 депутатов, которые на постоянной основе будут работать пять лет. В верхней палате - Сенате - 100 депутатов, избранных в равном количестве - по шесть человек - от республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента. Кроме того, 16 членов Сената назначаются президентом Узбекистана из числа наиболее авторитетных граждан страны, - передает РИА Новости.

К выборам в республике допущены пять партий - Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия. Все они выдвинули по 150 кандидатов, соответственно числу избирательных округов, и ЦИК Узбекистана 15 ноября зарегистрировал все 750 кандидатов, предвыборная агитация завершилась 20 декабря.

Выбирают парламент более 20,5 млн граждан, в том числе около 1,7 млн избирателей прикреплены к избирательным участкам, созданным за рубежом.

Голосование на территории России началось с участка во Владивостоке. Также в России организованы семь участков в посольстве в Москве и при генконсульствах в Петербурге, Казани, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Екатеринбурге. Кроме того, участок был открыт в Москве в представительстве агентства по внешней трудовой миграции.

В соответствии с законодательством, для признания выборов состоявшимися необходимо, чтобы проголосовали 33% зарегистрированных избирателей.

Всего, по данным ЦИК Узбекистана, для проведения выборов образовано 10 306 избирательных участков, 55 из них – в 36 странах. Все они заработали уже в ходе досрочного голосования, которое проходило 12-18 декабря.

Основная борьба на предстоящих выборах развернется между УзЛиДеП и НДПУ. Либеральные демократы представляют интересы бизнеса, народные демократы выступают за социальное равенство и защиту интересов малоимущих слоев населения. При этом все политические партии, выдвинувшие своих кандидатов, поддерживают существующий правительственный курс.

За выборами будут следить почти 140 тысяч местных наблюдателей и более 800 международных, а также от различных организаций, включая СНГ, Шанхайскую организацию сотрудничества и ОБСЕ. Делегацию российского Центризбиркома возглавит заместитель председателя ЦИК Николай Булаев. На выборы также прибыл вице-спикер Совфеда РФ Ильяс Умаханов.

Предварительные итоги выборов станут известны завтра утром.