Жителей столичного региона ожидают дождь и тепло

Жителей Москвы и Московской области сегодня ожидают небольшой дождь и до 4 градусов тепла, возможен туман, - сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня погоду в столичном регионе сформирует передняя часть циклона, неторопливо приближающегося к западным границам России. Погода облачная, местами пройдёт небольшой дождь, возможно образование очагов тумана", - рассказал Леус, передает РИА Новости.

Среднесуточная температура в воскресение опять превысит норму на 8-9 градусов - в течение дня воздух прогреется до плюс 2-4 градусов, по области - от 0 до плюс 5.

Ветер юго-восточный, его скорость составит 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало, и барометры покажут 740 мм рт ст - ниже нормы, - поведал синоптик.