В Уфе пылает завод "Нефтехим" (ВИДЕО)

В Уфе на площади в 2 тыс кв м горит производственное здание предприятия "Опытный завод Нефтехим", есть угроза распространения огня на соседние здания, - сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Нынешней ночью в 04:55 (мск) в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Республике Башкортостан поступило сообщение о пожаре в трехэтажном кирпичном производственном здании на улице Инициативная в Уфе. Силы и средства Уфимского пожарно-спасательного гарнизона выехали по рангу пожара №2.

"На момент прибытия в 05:02 мск первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось загорание в производственном корпусе. 05:34 – объявлен ранг пожара №3. В 05:34 происходит горение здания на площади 40х40 м", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

К тушению пожара привлекается 75 человек и 21 единица техники.

По предварительной информации, горит легковоспламеняющаяся жидкость. Погибших и пострадавших нет. Пожар происходит на территории промзоны, жилые дома вблизи отсутствуют.

Превышения допустимой концентрации вредных веществ на территории горящего завода в Уфе пока не зафиксировано, - сообщил начальник ГУ МЧС по Башкирии Марат Латыпов.

Из 250-литровых емкостей растекается легковоспламеняющаяся жидкость и есть угроза другим емкостям, из-за чего спасатели привлекли для тушения пожара пожарный поезд, - сообщил заместитель начальника ГУ МЧС по Башкирии Виталий Барзайкин.

По его данным, спасателям поступила информация о "возгорании на территории "Опытного завода "Нефтехим".

"По прибытии к месту личного состава пожару присвоен повышенный ранг сложности номер три. Сейчас на тушение подано 10 стволов, к месту пожара следует пожарный поезд. Сил и средств для тушения достаточно", - сообщил заместитель начальника ГУ МЧС по республике Виталий Барзайкин.

На данный момент пожарным удалось локализовать огонь на площади в 2 тыс кв м, - сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.

"Пожар локализован в 10.44 (8.44 мск)",- рассказали в ГУ МЧС по республике.