Визуальная эволюция Рождества

Идея развешивать украшения в середине зимы старше, чем само Рождество. Украшения упоминаются в древних описаниях римского праздника Сатурналии, который предположительно возник в V веке до нашей эры, пишет Science 2.0 в статье The Historical Evolution Of Christmas Decorations. 900 лет спустя в Турции христианский епископ неодобрительно писал о членах своей общины, которые зимой пили, пировали, танцевали и ”украшали свои жилища” языческими символами.

Папа Григорий Великий в VI веке занял другую позицию. Достопочтенный Беда, английский монах, пишет, что английские язычники отмечали начало года в день зимнего солнцестояния, называя его ”ночью матерей”. Григорий рекомендовал придумать новое торжество, а не просто запретить старое. Таким образом церкви стали украшаться зелеными ветвями, которые сохранили свое праздничное значение по сей день.

Природа, конечно, сыграла свою роль. В таких странах, как Великобритания, зелени в середине зимы мало. Доступные остролист, плющ и омела стали очевидным выбором для украшений. Омела долгое время почиталась друидами, а остролист и плющ прославлялись в английских песнях с XV века. Король Генрих VIII написал одну из них, которая начинается словами: ”Зеленеет остролист, так же как и плющ. Несмотря на зимние морозы, остролист растет святой”. Зелень была дешевой и, возможно, по этой причине не упоминается в описаниях домашнего убранства средневековой Европы. Аристократические семьи предпочитали демонстрировать свое богатство, показывая свои лучшие гобелены, драгоценности и золотые тарелки.

Восковые свечи стали еще одним популярным атрибутом, а также данью религии. Но описания рождественских праздников в XVII веке фокусируются на украшении человека, а не дома. Странные костюмы, маски, а также грим упоминаются неоднократно. Убранство дома фигурирует в рождественской песне английского поэта и фермера Томаса Тассера, написанной в 1558 году, ”Укрась, женщина, свой дом плющом и остролистом”. Очевидно, украшение домов считалось женской обязанностью, что впоследствии переросло в традицию. В следующем столетии празднование Рождества стало предметом жарких споров между реформаторами и приверженцами традиций, считавшими праздник языческим разгулом.

Рождение современных традиций

Промышленная революция подошла гораздо ближе к уничтожению Рождества, чем пуритане, снизив значимость традиционных праздников в конце XVIII и начале XIX веков. Социальные реформаторы ответили энергичным переосмыслением традиций. Тем не менее женщины по-прежнему отвечали за убранство дома. Британский журнал The Lady в 1896 году утверждал, что хозяйка, чьи украшения были ”скудными”, становилась позором семьи.

Каковы были ожидания в те праздничные дни? Женщина из среднего класса руководствовалась песней, которая начинается такими словами: ”Украшай свой дом ветвями остролиста”, написанной в 1862 году. Эта песня - пример постоянного воссоздания традиций на протяжении всей истории. Новая английская песенка была написана на уэльскую мелодию XVI века, в оригинальном тексте которой не упоминалось об остролисте или украшении дома. Тексты 1862 года были обновлены, чтобы убрать побуждение к пьянству.

В этот же период немецкий обычай украшать елку, который впервые был задокументирован на Рейне в XVI веке, становится популярным в США и Великобритании. Елки в основном украшались свечами и небольшими подарками, домашней едой и сладостями. К 1896 году рождественские деревья начинают украшаться открытками с изображениями остролиста, омелы, праздничных блюд и колокольчиков. На более поздних открытках изображались малиновки и Дед Мороз. Еще одним новшеством стало появление электрического освещения в 1890-х годах, что сделало возможным создание гирлянд.

Иными словами, промышленная революция, не сумев уничтожить Рождество, поглотила и сделала его более масштабным. Доступные игрушки массового производства, подарки и украшения превратили Рождество в фестиваль и сделали возможным украшение почти всех домов, даже в больших городах, где растительности почти нет.

Одним из тех, кто сыграл главную роль в создании и распространении доступных украшений, был американский предприниматель и магнат в сфере розничной торговли Ф. У. Вулворт. Его решение импортировать в больших объемах стеклянные игрушки и звезды, изначально изготовлявшиеся семейными мастерскими в Германии, во многом способствовало распространению новой тенденции.

Одновременно появились бумажные гирлянды и декоративные рождественские носки, а также расписные жестяные игрушки. Еще одним новшеством из Германии стала мишура. Изначально это были тонкие блестящие серебряные полоски, но позже их производство на первом этапе из более дешевых металлов, а затем из пластика, стало массовым. Сегодня пластик не в почете. Возможно, мы станем свидетелями дальнейшего переосмысления рождественских украшений и обычаев, что с исторической точки зрения само по себе уже традиция.