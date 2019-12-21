Выборы в Узбекистане пройдут без оппозиции

Сегодня в Узбекистане пройдут выборы в Законодательную палату Олий мажлиса (нижнюю палату парламента). Al Jazeera в материале Uzbekistan set to hold parliamentary elections lacking opposition отмечает, что после смерти президента Ислама Каримова в конце 2016 года центральноазиатское государство постепенно начало двигаться в направлении обеспечения экономических и социальных свобод.

Под руководством президента Шавката Мирзиеева были достигнуты значительные успехи в сфере свободы слова и печати, а также в отношениях с внешним миром. Мирзиеев освободил более 50 политзаключенных. Согласно внесенным изменениям в избирательный кодекс, 30% партийных кандидатов должны были женщинами. Также были сняты ограничения на участие для ранее осужденных и лиц, фигурировавших в уголовных разбирательствах.

Участие в выборах

Избирательная кампания впервые освещается большим количеством журналистов и блогеров, которые активно следят за процессом. Дебаты между партийными кандидатами в прямом эфире продемонстрировали ранее неизвестную сторону узбекской политики. Наблюдатели из Организации Объединенных Наций и ОБСЕ также мониторят процесс. По словам Шерзодхана Кудратходжаева, члена Центральной избирательной комиссии, текущие выборы более прогрессивны, чем когда-либо. ”Раньше дебаты были очень простыми, а сейчас страсти накалены, - сказал Кудратходжаев в интервью ”Аль-Джазире”. - Обсуждается широкий спектр вопросов, и политические партии, наконец, начали спорить друг с другом. Мы видели, как за три года изменился электорат. Раньше люди с недоверием относились к системе. Теперь мы наблюдаем, что они начали говорить о своих проблемах. Они обращают внимание не на кандидатов, а на то, как те планируют решать определенные проблемы".

Отсутствие оппозиции

Однако новый закон о выборах не сделал политическую систему более конкурентоспособной. Требование собрать 20 000 подписей для создания партии оказалось для многих невыполнимым. С 2003 года в стране не было зарегистрировано ни одной новой партии, а пять существующих являются частью системы. На улицах Ташкента мало признаков предвыборной агитации. Многие жители столицы даже не осознают, что проходят выборы. Немногие из тех, кто следит за политикой, выразил намерение голосовать. Большинство считает, что выборы ничего не изменят.

”Люди не считают депутатов силой, способной изменить систему, - сказал в интервью ”Аль-Джазире” независимый узбекский аналитик Ахмед Рахманов. - Все решает президент. Так было при Каримове, так и сейчас. ”Люди это осознают и понимают, что выборы ничего кардинально не изменят. Нет реальной оппозиции, нет действенной конкуренции, и у парламента нет особой власти”, - добавил он. Рахманов считает, что хотя узбекское общество в основном безразлично относится к выборам, это не означает, что явка будет низкой. Люди традиционно голосуют, следуя увещеваниям лидеров махаллей или местных общинных структур. В прошлом глава семьи нередко голосовал от имени других членов семьи за кандидатов, рекомендованных местным сообществом.

Хотя за последние три года Узбекистан стал гораздо более открытым государством, службы безопасности по-прежнему имеют значительный вес, судебная власть едва ли независима, и многие люди по-прежнему в тюрьме по политическим обвинениям. Также практически невозможно зарегистрировать независимую НПО. ”Возможно, однажды люди будут бороться за свои политические права, но это произойдет нескоро, - сказал Рахманов. – Проблемы связаны с экономическим неравенством. Голодный человек не будет думать о политике и не будет рисковать своей безопасностью ради политической борьбы. Так поступать слишком опасно, и цена подобного поведения высока”.