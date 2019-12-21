Лавров: Макрон борется с русофобией в Евросоюзе

Президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры пытаются изменить русофобские настроения в Евросоюзе, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, сейчас русофобия в ЕС зашкаливает. "Я не раз говорил уже, что к огромному сожалению позиция и НАТО, и Евросоюза по отношению к России определяется достаточно агрессивным, шумным русофобским меньшинством", - сказал он в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

Министр отметил, что смена данного нарратива крайне важна для дипломатии. "И это пытается сделать президент Франции, это пытаются сделать целый ряд других лидеров стран - членов НАТО и Евросоюза", - цитирует Лаврова ТАСС.