Критики назвали худшие фильмы 2019 года

Стали известны худшие фильмы 2019 года. Так, по данным издания The Hollywood Reporter, первое место антирейтинга занял мультфильм "Стражи Арктики" режиссера Аарона Вудли, на втором месте – экранизация мюзикла "Кошки", на третьем расположилась часть франшизы вселенной о "Людях Икс" – "Темный Феникс".

Также в списке худших - фильм "Домино" с участием звезды "Игры Престолов" Николя Костер-Вальдау, а также фильм с участием Джона Траволты "Фанат".

Антирейтинг продолжают: "Миллион мелких осколков", "Спокойствие", еще одна часть фильмов о Рэмбо – "Рэмбо: Последняя кровь", "Призраки Шэрон Тейт" и еще одна картина с участием Траволта "Бок о бок", перечисляет РИА Новости.