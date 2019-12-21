Москва станет центром "магического искусства" Сальвадора Дали

Выставка под названием "Сальвадор Дали. Магическое искусство" заработает в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве 28 января, такое сообщение опубликовано на портале столичной мэрии.

В экспозицию включены свыше 180 произведений Сальвадора Дали, включая живопись, рисунки, акварели и гравюры.

Организаторы мероприятия - культурно-исторический фонд "Связь времен" и Музей Фаберже в партнерстве с фондом "Гала - Сальвадор Дали" (Фигерас) и мадридским музеем "Центр искусств королевы Софии", которые предоставили работы художника. В экспозиции также можно будет увидеть работы Дали из частных европейских коллекций.

Многие картины мастера, в частности, "Мягкий автопортрет с жареным беконом" (1941), будут впервые показаны в России.

Кроме того, посетителей ждут графические работы художника, включающие рисунки 1930-х и 1940-х годов, полную серию гравюр к "Божественной комедии" Данте (1959-1963) и оригинальные иллюстрации к книге "50 секретов магического мастерства", которую сам Дали создал в 1948 году.

Выставку можно будет посетить до 25 марта.