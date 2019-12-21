Пассажиров экстренно севшего в Баку самолета отправили в Москву другим рейсом

Пассажиры совершившего вынужденную посадку в Баку самолета авиакомпании Azur Air отправились в Москву другим авиалайнером, информирует пресс-служба бакинского международного аэропорта имени Гейдара Алиева.

"В 21:04 по местному времени (20:04 мск - прим. Ред.) самолет вылетел из Баку в Москву", - передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что авиалайнер, летевший по маршруту Гоа - Москва, в субботу утром совершил экстренную посадку в Баку из-за технических проблем. Пассажиры авиалайнера несколько часов провели в аэропорту азербайджанской столицы. Компания направила в Баку для их доставки в Москву другой самолет.