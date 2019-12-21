Мир продолжает открывать Грузии безвизовый режим

Правительство Грузии и руководство Федерации Сент-Китс и Невиса, а также с Парагвая утвердили безвизовый режим.

В настоящее время стороны выполняют внутригосударственные процедуры, направленные на упразднение визового режима. Время вступления в силу новой регуляции находится в стадии согласования, отмечает Sputnik Грузия.

Федерация Сент-Китс и Невис – это государство, расположенное в восточной части Карибского моря. За 11 месяцев 2019 года из этого государства Грузию посетило 60 человек, а в прошлом году – 88.

Из Парагвая в Грузии побывали 22 человека, в прошлом году интерес был чуть больше - 28 человек, уточняет Национальной администрации туризма.